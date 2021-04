Billie Eilish (con caschetto biondo) annuncia novità

Dopo il cambio di look, Billie Eilish, classe 2001, si prepara a delle novità in arrivo. L'artista è reduce dal successo del singolo "Therefore I Am" che ha scalato le classifiche a livello internazionale. Nelle scorse settimane la cantante ha accompagnato il pubblico sul backstage del videoclip. Nelle scorse ore Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, questo il nome all’anagrafe, ha ottenuto attenzione mediatica con lo scatto pubblicato sul profilo Instagram che conta più di ottanta milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, impegni lavorativi, backstage, servizi fotografici e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari. La foto vede protagonista la cantante in una posa sorridente, mentre la didascalia recita: “Sta per arrivare qualcosa”. Nel giro di poco tempo il post ha fatto il pieno di consensi. Nuova musica in arrivo?

