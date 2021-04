TY1, ecco "Fantasmi" con Marracash e Geolier

Il dj e producer di origini campane Gianluca Cranco, vero nome di TY1, torna sulla scena musicale italiana con un nuovissimo singolo in uscita il prossimo venerdì 23 aprile, che anticiperà a tutti gli effetti le altre collaborazioni del disco “Djungle". “Fantasmi”, questo il titolo del pezzo con Marracash e Geolier, è un brano energico e ammaliante, che cattura dal primo ascolto e in cui si racconta dei demoni e traumi dal passato che puntualmente ritornano nelle nostre vite.

Parlando in un’intervista della nuova canzone e dell'album in arrivo, Cranco si è detto entusiasta della collaborazione con Marracash e Geolier. Forti delle loro esperienze musicali completamente differenti (Marracash proviene dalla cosiddetta old school, mentre Geolier è nuovo nel panorama), sono entrambi stati in grado di aggiungere alla base di TY1, quel flow che mancava.