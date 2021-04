Coldplay, che cosa bolle in pentola?

I Coldplay chiamano i fan a raccolta. Con un post pubblicato su Twitter la band capitanata da Chris Martin ha lanciato tramite il suo manager Phil Harvey un appello virtuale ai suoi seguaci. Riguarda "Viva la vida", la hit che nel 2008 consacrò il gruppo dopo i successi dei primi tre album, "Parachutes", "A rush of blood to the head" e "X&Y". Il manager si è limitato a scrivere: "Ciao a tutti. Vi chiedo un favore. Registratevi mentre cantate il 'woah-oh-ohs' del finale di 'Viva la vida', poi caricate la clip su YouTube e mandate il link al sito https://coldplay.com/viva".

Non è dato sapere in che modo saranno utilizzate dalla band le clip che i fan stanno già inviando. Alcuni suppongono che Chris Martin e soci possano utilizzarle in occasione della partecipazione dei Coldplay all'edizione virtuale del festival di Glastonbury, che si svolgerà il prossimo 22 maggio.

Hello everyone. I need to ask a favour. Please film yourself singing along to the “woah-oh-ohs” at the end of Viva La Vida (clip below), then upload to YouTube and submit the link at https://t.co/N7AFlauyUF. It’s for something special so don’t hold back ⚡️⚡️ PH pic.twitter.com/qv3x3ckstq