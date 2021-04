I Chemical Brothers sono tornati

Il duo inglese, formato da Tom Rowlands ed Ed Simons, ha pubblicato il suo nuovo singolo "The darkness that you fear”. È il primo inedito dei Chemical Brothers dopo “No Geography”, nono lavoro in studio della loro discografia uscito nell’aprile del 2019. “‘The darkness that you fear’ è una canzone piena di speranza”, ha spiegato Rowlands: “Quando abbiamo capito che la combinazione di più voci funzionava benissimo con la base musicale, ci siamo sentiti ottimisti, come se fossimo già convinti di pubblicarla”.

Il brano, oltre che dalla copertina realizzata dall’artista inglese Sir Terry Frost, è accompagnato da un video diretto da Ruffmercy, il regista originario di Bristol che in precedenza ha lavorato con - tra gli altri - Thom Yorke, Run The Jewels e DJ Shadow. “Quando ho ascoltato la canzone, mi sono immediatamente ‘connesso’ al tema principale e alle vibrazioni positive che evoca”, ha dichiarato Ruffmercy. Poi ha continuato: "Le sensazioni che mi ha lasciato sono anche però nostalgiche, ed è per questo che per la parte visuale ho tratto ispirazione dagli anni in cui ho scoperto The Chemical Brothers, ovvero dalla metà degli anni 90. Il videoclip è una combinazione di repertorio originale della band filmato con una Super 8 e un’animazione disegnata a mano. Amo usare il colore per creare il caos ed evocare emozioni”.