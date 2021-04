Laura Pausini: il nostro in bocca al lupo per gli Oscar!

Laura Pausini si esibirà a Los Angeles durante la cerimonia degli Oscar 2021, cantando "Io sì (Seen)", cioè il brano con cui è candidata alla statuetta per la miglior canzone originale. I premi Oscar verranno consegnati in quella che in Italia sarà la notte fra il 25 e il 26 Aprile con una cerimonia in presenza, ma ridisegnata in base alle restrizioni dovute alla pandemia. La cantante è candidata al premio Oscar per il brano "Io sì (Seen)" scritto con Diane Warren e Niccolò Agliardi che fa parte della colonna sonora del film "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti con protagonista Sophia Loren.

L'artista è già stata premiata con un Golden Globe per la canzone, prima volta che un brano interamente in italiano ha ricevuto un riconoscimento del genere. L'esibizione degli Oscar si terrà alla Dolby Family Terrace dell'Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles. Radio 105 supporta Laura in questa sua grande e importante avventura: in bocca al lupo!