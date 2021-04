Margherita Vicario, il nuovo brano è "Come va"

Margherita Vicario ha pubblicato il suo nuovo singolo "Come va". La canzone è stata composta da Davide "Dade" Pavanello e vede al centro Margherita e una sua amica che, in un anno di cambiamenti, riassumono mille pensieri e paure in una sola domanda, la più difficile: "Come va?".

Oltre al brano, è uscito anche il video ufficiale diretto da Francesco Coppola, dedicato all'universo femminile. "Ogni minuto, ogni secondo di una donna è pieno di mille pensieri e mille ripensamenti - racconta Margherita - Ci sono mille strade e mille opzioni rinchiuse in un secondo della vita di una donna: come si sente? A che pensa? Come sta? Come va? L’idea è stata quella di provare a raccontare con estrema delicatezza quell’intimità, la tenerezza, gli abbracci, i balli e la spensieratezza. Tutto questo accanto alla dignità, alla condivisione dei problemi e al superamento del luogo comune che vede le donne invidiose, in competizione, quando invece spesso sono necessarie le une alle altre, perché si confrontano tra di loro, si consolano. Si ammirano".