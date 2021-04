Selena Gomez ha scritto a Mario Draghi

Selena Gomez ha scritto al premier Mario Draghi. In un post su Twitter la cantante e attrice statunitense ha chiesto di donare le dosi extra di vaccino anti-covid in eccesso alle persone che ne hanno più bisogno. "Vuoi contribuire a porre fine alla pandemia una volta per tutte? - si legge - Unisciti a me e chiediamo ai leader mondiali come il Primo Ministro italiano Mario Draghi di donare le loro dosi extra di vaccino Covid-19 alle persone che ne hanno più bisogno. Palazzo Chigi. Draghi Possiamo contare su di te?".

La popstar ha scritto anche ad altri primi ministri, dallo spagnolo Pedro Sánchez al francese Emmanuel Macron, che le hanno risposto proprio in queste ore. Molte le repliche al post diretto al governo. La cantante infatti l'8 maggio condurrà un evento, il 'Vax Live', un concerto per riunire il mondo e chiedere un'equa distribuzione delle dosi di vaccini in tutto il mondo, sul solco dei grandi concerti benefici della storia della musica, dal Live Aid del 1985 al Live 8 del 2005. Si esibiranno star del calibro di Jennifer Lopez, J Balvin, Foo Fighter. "Insieme, chiederemo un'equa distribuzione del vaccino Covid-19 per tutti e guarderemo le esibizioni delle più grandi star del mondo", si legge sul profilo Instagram dedicato all'iniziativa.

Want to help end the pandemic once and for all? Join me and let’s ask world leaders like Italy’s Prime Minister Mario Draghi to donate their extra COVID-19 vaccine doses to the people who need them most. @Palazzo_Chigi -can we count on you? #VaxLive