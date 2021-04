Billie Eilish, ecco un'anticipazione del nuovo singolo "Happier Than Ever"

Lo aveva annunciato alcuni giorni fa con un post su Instagram, in cui appariva con la nuova chioma biondo platino: “things are comingggg” (qualcosa sta arrivando). Poi la condivisione di un breve videoclip di soli 15 secondi, in cui sembra confermare l’uscita di un nuovo singolo, il primo del secondo album in studio che arriva dopo il successo planetario di “WHEN WE ALL FALL ASPLEEP, WHERE DO WE GO?”.

Il post è balzato subito in tendenza, in Italia e nel mondo intero, accendendo i fan di un’euforia senza precedenti. “Happier Than Ever”, questo il titolo è stata scritta e prodotta da Billie Eilish con l’aiuto del fratello Finneas. I pochi secondi del brano che si possono ascoltare dalla clip, non sono del tutto inediti. La giovane pop star, li aveva già condivisi con i fan a febbraio, durante la trasmissione del suo documentario “Billie Eilish: The World’s a LittleBlurry” su AppleTV+.