Coldplay, nuovo album in arrivo?

I fan dei Coldplay sperano che presto arriveranno delle novità da parte del gruppo. Sui profili social della band capitanata da Chris Martin, infatti, è apparso un misterioso video che rimanda al sito Alien radio. Il gruppo ha diffuso un'animazione che rimanda a un nuovo sito, battezzato Alienradio.fm, in cui sono presenti messaggi lanciati attraverso l’alfabeto alieno.

La community che gestisce l'account della band britannica ColdplayXtra ha analizzato le scritte aliene, i cui caratteri usati sono gli stessi apparsi in cartelloni pubblicitari di alcune grandi metropoli internazionali. Pare proprio che il messaggio di Chris Martin e compagni sia: "Coldplay - Higher Power - 7 maggio". Insomma, sembra che dietro la promozione del nuovo singolo sia in atto una imponente operazione di marketing. Il nuovo brano, che dovrebbe quindi chiamarsi “Higher Power” dovrebbe arrivare il 7 maggio e potrebbe essere il primo singolo estratto da “Music Of The Spheres”, il nuovo album d’inediti a cui la band ha lavorato durante il lockdown.