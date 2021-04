Bob Marley, l'Ajax lo celebra con una nuova maglia

La notizia è arrivata nelle scorse ore e seppur non ci sia ancora l’ufficialità (che presumibilmente arriverà all’inizio dell’estate), ha già fatto sorridere tutti gli amanti del calcio e della buona musica. La terza maglia ufficiale dell’Ajax, per la stagione calcistica 2021/2022, sarà dedicata all’icona del reggae Bob Marley. L’omaggio arriva a quarant’anni dalla scomparsa, il prossimo 11 maggio, di una figura che con la squadra di Amsterdam ha da tempo un rapporto speciale. Inutile dire che, forte della sua eleganza e del richiamo simbolico, la divisa ha raccolto in poche ore un boom di apprezzamenti e richieste sui social e altri canali ufficiali della società calcistica.

L’idea di omaggiare Bob Marley con una maglia, non è da collegare ai cliché che circolano sulla città olandese, bensì al fatto che una delle canzoni del musicista giamaicano, grande appassionato di calcio, sia diventata dal 2008 uno degli inni non ufficiali dei tifosi dell’Ajax. La canzone in questione è “Three Little Birds”, incisa nel 1977 e dedicata alla voglia di lottare sempre e arrendersi mai.