Lo Stato Sociale, una canzone per la ricerca

In nome di un amico, in nome di Mario. A lui Lo Stato Sociale ha dedicato la canzone "Equazione". Venerdì 30 aprile, dalle ore 18, su Twitch, la band sarà nelle sede bolognese dell’AIL per uno spettacolo destinato a sensibilizzare la gente sulle patologie legate al sangue e per sostenere la ricerca. Durante l'evento verranno spiegate anche tutte le modalità per sostenere la campagna di sensibilizzazione.

“La canzone 'Equazione' è nata quando il nostro amico Mario è morto di leucemia – spiega Alberto Cazzola, il bassista delle band compositore del brano – Nel momento in cui la scrivevo, oltre al dolore, c’era la voglia di ricordarlo e di dare un futuro ed un senso a quelle parole. Da qui la decisione di donare i proventi derivati della canzone ad AIL e alla ricerca sui tumori del sangue. Per lo stesso motivo abbiamo deciso di organizzare un evento in collaborazione tra Lo Stato Sociale e AIL. Il 30 aprile, nel giorno del compleanno di Mario, organizzeremo un concerto acustico, con l’obbiettivo di finanziare le ore di lavoro di un giovane ricercatore dell’istituto Seragnoli di Bologna e di altri ricercatori italiani: noi de lo Stato Sociale suoneremo qualche canzone, ma ci saranno anche degli ospiti, Cimini e Gregorio Sanchez, colleghi dell’etichetta Garrincha Dischi, sensibili all’iniziativa. Ci saranno chiacchiere e sorprese. Il tutto verrà trasmesso in streaming sul canale Twitch della band e su Lepida tv Emilia Romagna, sperando che dal prossimo anno questo evento possa diventare un appuntamento dal vivo”.