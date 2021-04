Checco Zalone invita a vaccinarsi cantando con Helen Mirren

Con la sua classica vena comica, Checco Zalone parla di Covid, immunità di gregge e vaccinazioni. L'attore ha pubblicato sui suoi profili social il video de "La Vacinada", una divertente canzone in cui invita tutti a vaccinarsi. Nell'ambientazione naturale del Salento, Zalone canta e balla insieme a Helen Mirren (la vacinada del titolo). Il nuovo tormentone di Luca Medici è diventato subito virale in Rete.

"L’immunidad de gregge ancor no è arivada, ma menomal que estàs LA VACINADA", è il messaggio che accompagna il video sui social di Zalone e anche una strofa dell'esilarante canzone con uno spagnolo volutamente maccheronico. Il brano racconta la storia d'amore del protagonista con un donna non più giovanissima, che lo attrae al primo incontro solo perché è vaccinata e con la quale non corre pericoli o rischi. Folgorato da lei, il nostro Francisco Oscar Zalon (come si fa chiamare nel video) la coinvolge in un viaggio nelle campagne salentine cantando: "A mi me gusta bailare contigo, o vacinada, con l’anticuerpo dell’Astrazeneca".