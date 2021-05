Maroon 5, in arrivo il nuovo album "Jordi"

Novità in arrivo per i fan dei Maroon 5. Come annunciato dalla stessa band sui social, infatti, l’11 giugno uscirà il loro settimo album in studio dal titolo “Jordi”. Del nuovo disco della band non si sa molto, tranne che conterrà il brano “Beautiful Mistakes”. La band capitanata da Adam Levine presenterà il nuovo lavoro discografico tramite un evento virtuale il 4 giugno, in collaborazione con American Express, dove eseguiranno per la prima volta dal vivo le canzoni di “Jordi”. I biglietti per lo spettacolo possono essere acquistati su LiveNow.

L'album prende il nome dal defunto manager della band, Jordan Feldstein, morto nel 2017 per un attacco di cuore. I Maroon 5 hanno reso diversi tributi a Feldstein negli anni successivi alla sua scomparsa, incluso il singolo "Memories" del 2019. La canzone, infatti, sarà presente su Jordi. L'album è già disponibile per il preordine. L'ultimo album dei Maroon 5, “Red Pill Blues”, risale al 2017.