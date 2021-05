Diodato ha scritto una canzone su Roberto Baggio

Si intitola "L'Uomo dietro il campione": è la nuova canzone di Diodato ed è stata scritta per e su Roberto Baggio. Il brano del cantante pugliese farà parte della colonna sonora "Il divin codino", il film originale di Netflix in arrivo il 26 maggio - la canzone invece sarà disponibile dal 14 maggio. Il film è prodotto da Fabula Productions per Netfliix: il grande calciatore è interpretato da Andrea Arcangeli, la regia è di Letizia Lamartire e la sceneggiatura di Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo (autori, tra le altre cose, di “1992”, "1993" e "1994"). Non è la prima volta che Diodato scrive per il cinema: “Che vita Meravigliosa”, composta per cla olonna sonora del film “La Dea Fortuna” di Ferzan Özpetek, ha vinto il David di Donatello come “Migliore canzone originale”.