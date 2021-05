Elio e Le Storie Tese sono tornati, più o meno. La band ha postato un video in studio, in formazione ridotta, a tre: Cesareo alla chitarra, Faso è alla batteria, Elio al basso e alla voce. Si sono ribattezzati "Milza trio" e la performance è davvero surreale. La band teoricamente si era sciolta nel 2018 e infatti nel post gioca con la questione, con il sorriso: "Ma non vi eravate sciolti?" "Ma saranno cazzi nostri?!". Dopo l'ultimo tour del 2018 e la partecipazione al Festival di Sanremo dello stesso anno, gli Elii sono tornati già diverse volte, in maniera estemporanea, con partecipazioni in tv, podcast, e un paio canzoni (l'inno della Serie A di Pallavolo Femminile e "Vecchio cartone" per sostenere la campagna "Carta canta".) La nuova uscita è davvero divertente.

