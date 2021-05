Mariah Carey si vaccina e zittisce gli hater

Mariah Carey ha completato la vaccinazione per il Covid-19. La cantante ha infatti pubblicato un video in cui si mostra ai suoi follower mentre le viene somministrata la seconda dose del vaccino. Alla richieste, da parte del medico, di scegliere un cerotto per coprire il segno della puntura, Mariah Carey ha, naturalmente, scelto quello rosa.

Seduta in maniera composta sulla sedia dell’ambulatorio, in leggings grigi, maglietta nera, mascherina anche, e occhiali da sole, la cantante ha detto ridendo di essere un po’ nervosa per la seconda iniezione. Inoltre, ha aggiunto che stava cercando di essere coraggiosa, mentre chiedeva al medico quale tipo di ago sarebbe stato utilizzato in questa occasione.

"Non ci interessa quello che pensano", ha detto la popstar riferendosi agli hater no vax. "A proposito, tanti hanno detto che l’ago è finto. Ma mi farei riprendere sotto una luce del genere se non ne avessi motivo? Assolutamente no!", ha concluso.