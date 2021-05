Childish Gambino accusato di plagio per "This Is America"

Childish Gambino è stato accusato di plagio. Non per una canzone qualsiasi, ma per il suo pezzo più noto e importante, "This Is America". L’accusa, riportata dal sito TMZ, proviene da un rapper della Florida chiamato Kidd Wes che ha citato in giudizio Donald Glover per avere costruito la sua hit sul pezzo del 2016 "Made in America" (vedi sotto il confronto). Kidd Wes, il cui vero nome è Emelike Wesley Nwosuocha, ha depositato la causa ieri. Secondo l’accusa, le somiglianze fra le due canzoni sono sostanziali e hanno a che fare con "contenuti ritmici, lirici, tematici compositivi e di esecuzione quasi identici presenti nel ritornello o “gancio”, che è la sezione centrale di entrambi i pezzi".

Ecco i due brani: