Lady Gaga è orgogliosa di avere origini italiane

"Desidero ringraziare tutta l'Italia per avermi sostenuto durante le riprese del film: vi abbraccio e vi bacio, credo in voi, prego per la mia terra di origine, un paese costruito sulla promessa di duro lavoro e sulla famiglia. Spero di avervi reso orgogliosi. Sono orgogliosa di essere italiana".

Con questo messaggio pubblicato sul suo account Twitter la 35enne Stefani Joanne Angelina Germanotta in arte Lady Gaga saluta il paese dei suoi avi che l'ha ospitata negli ultimi mesi durante le riprese del lungometraggio diretto dal regista britannico Ridley Scott, 'House of Gucci'. La popstar statunitense nel film impersonerà Patrizia Reggiani, la moglie di Maurizio Gucci condannata a 26 anni di carcere come mandante dell'omicidio del marito, ucciso nel 1995 a Milano. Il messaggio pubblicato sul suo social network si chiude con le parole italiane, "Ti amo".

I wish to thank all of Italy for cheering me on while I film this movie—I hug & kiss you, tell you I believe in you ❤️ prayers to my place of origin—a country built on the promise of hard work & family. I hope I made you proud. I’m proud to be Italian. Ti Amo. #HouseOfGucci