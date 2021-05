Morgan, ironia su Fiorella Mannoia in tv: "Wow, che novità"

Con un post pubblicato sul proprio canale Instagram ufficiale Morgan si è espresso in toni molto sarcastici nei confronti di Fiorella Mannoia, il cui programma “Un, due, tre...Fiorella!” - la cui prima edizione fu trasmessa nel 2017 - potrebbe fare ritorno sui RAI Uno in prima serata entro la fine del 2021.

“Wow! Torna Fiorella Mannoia con il suo programma musicale su Rai Uno”, avverte i propri follower l’artista lombardo: “Ma che bello, che ideona fantastica, chissà quante cose scopriremo e poi chissà che ironica ci riserverà questa nuova edizione. Che il bello il paese in cui vivo, meritocratico e che ha a cuore la cultura! Wow!”. Occorre notare come per il momento non si ha notizia, nemmeno sotto forma di indiscrezione non confermata, che Fiorella Mannoia possa tornare a condurre il programma "Un, due, tre... Fiorella" o "La musica che gira intorno" in prima serata su Rai Uno entro la fine dell'anno in corso.