Samuel, il nuovo singolo è con Francesca Michielin

"Cinema" è il titolo della collaborazione di Samuel con Francesca Michielin, reduce dal successo sul palco della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, dove ha conquistato il secondo gradino del podio in duetto con Fedez grazie al brano "Chiamami per nome". Nelle scorse ore Samuel, classe 1972, ha parlato della nascita del brano svelandone anche la data di uscita, ovvero venerdì 14 maggio. L’artista ha scritto:

“Questi ultimi mesi sono stati scanditi da grandissimi cineforum, spesso in solitaria. A guardare film d’autore, film d'essai, a perderci in quei luoghi della nostra fantasia che sono stati rappresentati abilmente da registi magici”. In seguito, Samuel ha aggiunto: “Ora si sta tornando a un’altra esigenza: quella di uscire, incontrare i propri amici, rivivere la socialità, ricominciare a saltare. C’è tutto questo in ‘Cinema’, il mio nuovo singolo con Francesca Michelin che uscirà venerdì 14 maggio!”