Brit Awards 2021: trionfa Dua Lipa

Aperta da una performance dei Coldplay sul Tamigi, la cerimonia dei Brit Awards 2021 ha visto il successo di Dua Lipa. La popstar ha piazzato una doppietta, conquistando il premio per il miglior album ("Future Nostalgia") e come miglior artista femminile. Nel suo discorso, la cantante ha lanciato un appello al premier inglese Boris Johnson chiedendo di aumentare gli stipendi degli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta alla pandemia, dedicando la vittoria all’infermiera britannica Elizabeth Anionwu, simbolo del primo lockdown.

Jack Whitehall ha presentato la serata, che si è svolta alla O2 Arena di Londra davanti a un pubblico di 4000 persone, per lo più operatori sanitari e lavoratori essenziali. I premi musicali inglesi hanno visto un trionfo al femminile, con Harry Styles unico uomo a essersi imposto nelle categorie miste. L'ex One Direction ha vinto il premio come miglior singolo per "Watermelon Sugar".

L'edizione vedeva per la prima volta nella storia quattro dei cinque candidati per l'album britannico dell'anno essere donne (Arlo Parks, Celeste, Dua Lipa e Jessie Ware). Da segnalare anche che per la prima volta un gruppo femminile, le Little Mix, ha ottenuto il premio nella categoria Best Group. Poi Billie Eilish è stata incoronata migliore artista femminile internazionale mentre la statuetta per il miglior gruppo internazionale è andata alle Haim.

Riflettori puntati su Taylor Swift che ha ritirato il Global Icon, diventando la prima artista donna a raggiungere questo risultato. Nel suo discorso di ringraziamento, la cantante ha parlato della necessità di resistere a "turbolenze e pressioni".

Tutti i premi:

Miglior singolo britannico

Harry Styles, "Watermelon Sugar"

Miglior album

Dua Lipa, Future Nostalgia

Miglior artista solista femminile

Dua Lipa

Miglior artistia solista maschile

J Hus

Band britannica

Little Mix

BRITs Rising Star (voto del pubblico)

Griff

Miglior talento

Arlo Parks

Miglior artista solista femminile

Billie Eilish

Miglior artista solista maschile

The Weeknd

Gruppo internazionale

Haim