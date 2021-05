Billie Eilish suona nel deserto

Billie Eilish e suo fratello Finneas sono protagonisti di un video che li ritrae nel mezzo del deserto mentre cantano e suonano "Your Power", il nuovo singolo dell'ultimo disco della pop star, "Happier Than Ever", atteso per il 30 luglio. In occasione del Late Show with Stephen Colbert, la cantante e suo fratello (suo fedele collaboratore da sempre) sono tornati nel deserto che faceva da location al videoclip ufficiale. E qui hanno suonato live in acustico il singolo. La performance è meravigliosa.