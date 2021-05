Britney Spears cambia look e sfoggia i capelli rosa

Britney Spears è apparsa molto solare su Instagram. La cantante ha pubblicato alcune foto e video nei quali balla e si mette in posa. Al posto della solita chioma bionda, capelli rosa. Stando a quanto riferito da alcune fonti a Page Six, Britney avrebbe intenzione di rimuovere il padre dalla tanto discussa tutela legale. Alcuni documenti in possesso all'uomo, però, attesterebbero la demenza della 39enne. Su questo argomento uscirà un nuovo documentario, “The Battle for Britney” ad opera della BBC, che quindi approfondirà ancora una volta la turbolenta vita privata della cantante. L’avvocato della Spears, Samuel Ingham, ha fatto inoltre sapere alla giudice Brenda Penny che la cantante apparirà in tribunale il 23 giugno, per parlare davanti alla corte. I contrasti tra Britney e suo padre vanno avanti dal 2008.

