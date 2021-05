Friends - The Reunion: c'è anche Lady Gaga

HBO Max ha fissato per il prossimo giovedì 27 maggio l’uscita del tanto atteso speciale "Friends: The Reunion" e ha appena diffuso il primissimo teaser trailer. Torneranno per l’occasione a celebrare i personaggi dell’amata serie, lunga 236 puntate e 10 stagioni, gli attori Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Matthew Perry (Chandler Bing) e David Schwimmer (Ross).

Troveranno posto anche tantissime guest star molto celebri: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai. Le star si sono ritrovate nello stesso set originale in cui veniva girato lo show – ovvero lo Stage 24 dei Warner Bros. Studios di Burbank, in California – per registrare un episodio di un’ora.