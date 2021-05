Katy Perry canta per i Pokemon

Il 2021 segna il venticinquesimo compleanno di uno dei franchise di maggior successo nella storia dell’intrattenimento, stiamo ovviamente parlando dei Pokémon, un vero e proprio fenomeno mediatico in grado di conquistare ogni angolo del pianeta. In occasione dei festeggiamenti, Katy Perry ha annunciato la sua collaborazione con le creature nate da un’idea di Satoshi Tajiri. Nelle scorse ore la popstar ha svelato la cover di un brano simbolo scritto per i Pokémon: “Lo so che stavate tutti aspettando questo ed è quasi ora”.

