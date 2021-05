Spice Girls, Mel B shock con il volto insanguinato

Mel B appare nel video di Women's Aid, realizzato dal compositore italiano Fabio D'Andrea. Insanguinata e piena di lividi sul volto l'ex Spice Girls, vittima di violenze domestiche, scappa dal suo partner piangendo. "Sono così orgogliosa di far parte di questo progetto che significa così tanto per me perché questa è una collaborazione di tre cose che sono così importanti nella mia vita. Musica, danza e un modo per evidenziare il problema sempre crescente della violenza nei confronti delle donne...", ha detto la cantante. Parlando con "The Sun" dopo l'uscita del video, Mel, sostenitrice di Women's Aid, ha spiegato: "Che si tratti di sputi o di strangolamento, queste sono cose che accadono davvero. Sono tutte storie di donne. E' stato importante mostrare i lividi perché volevo che fosse una rappresentazione onesta di ciò che abbiamo passato in molte...".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio D’Andrea (@fabiodandreaofficial)