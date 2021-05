Eurovision Song Contest 2021, tutto quello che c'è da sapere

Sabato 22 maggio l’Ahoy Arena di Rotterdam ospiterà la finale della 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest, la gara musicale che ogni anno premia la migliore canzone a livello europeo. A difendere la bandiera dell’Italia, toccherà questa volta ai Maneskin, reduci dalla vittoria a sorpresa all’ultimo Festival di Sanremo. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si esibiranno live, davanti a un pubblico di 3500 persone (è la prima volta dall’arrivo della pandemia) sulle note esplosive della loro “Zitti e buoni”, complice di un testo e arrangiamento ri-adattati per rispondere alle linee guida del contest.

Le due semifinali del contest sono previste per martedì 18 e giovedì 20 maggio su Rai 4 dove, dalle ore 20.45 circa, si potranno ascoltare le esibizioni. L’appuntamento con la serata finale, in cui si esibirà anche l’Italia con i Maneskin, è fissato invece per sabato 22 maggio su Rai 1, per lo stesso orario. A commentare in diretta le performance e gli aneddoti dal backstage, saranno questa volta Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Come ogni anno, l’Eurovision si dimostra un evento importantissimo, seguito da oltre 200 milioni di telespettatori in tutta Europa e nel mondo. A rendere questa edizione storica, sarà poi il ritorno definitivo del pubblico in arena, nel primo vero concerto live dallo scoppio della pandemia.