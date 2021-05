Ariana Grande si è sposata con Dalton Gomez

Un fidanzamento durato un anno e una cerimonia intima e romantica per dirsi il fatidico "sì". Così Ariana Grande ha sposato l’agente immobiliare Dalton Gomez durante il fine settimana in California. La cantante 27enne aveva annunciato di stare insieme a Dalton a dicembre, ora le nozze nella villa di Montecito con le loro famiglie. Una fonte ha raccontato che c’erano meno di 20 persone e che la coppia non potrebbe essere più felice.

La cerimonia è avvenuta nella villa da oltre 6 milioni di dollari della cantante. Un amico avrebbe raccontato alla rivista “E!” che la coppia ha sempre voluto una festa intima: “Hanno deciso di celebrare il matrimonio lo scorso fine settimana perché i loro impegni stanno aumentando e nessuno dei due voleva aspettare". La festa si sarebbe svolta nel giardino con centinaia di fiori bianchi e rosa chiaro a fare da cornice. "È stato bello ma non esagerato - ha detto la fonte - Ari voleva che fosse semplice e di buon gusto. Tutto ciò che gli interessava era avere la famiglia lì e poter godersi il momento speciale insieme”.