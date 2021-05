Demi Lovato: "Mi identifico come non binaria. Datemi del loro"

“Nell’ultimo anno e mezzo ho affrontato un percorso di guarigione e ho fatto un lavoro di auto-riflessione. E grazie a questo lavoro è arrivata la rivelazione: mi identifico come non binaria, e cambierò ufficialmente in ‘loro’ i miei pronomi”. Demi Lovato ha spiegato il suo essere “non binaria” durante il primo episodio del suo nuovo podcast “4D with Demi Lovato”. “Voglio condividere qualcosa di molto personale con voi” ha spiegato ai followers. La cantante statunitense aveva rivelato in passato prima di essere bisessuale, poi, solo lo scorso marzo pansessuale.

Ora, invece, “dopo un percorso di guarigione e di introspezione” durato un anno, non-binaria. Le persone non binarie non si identificano come maschi o femmine e tendono a non conformarsi alle norme di genere di nessuno dei due. Di conseguenza, sono neutri. Nella lingua italiana però non esistono pronomi appositi per questa categoria. “L’utilizzo del pronome ‘loro’ rappresenta al meglio la fluidità che sento nella mia espressione di genere”, ha spiegato la cantante.

Every day we wake up, we are given another opportunity & chance to be who we want & wish to be. I’ve spent the majority of my life growing in front of all of you… you’ve seen the good, the bad, & everything in between. pic.twitter.com/HSBcfmNruo