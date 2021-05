Jennifer Lopez è tornata in studio

Nelle scorse settimane Jennifer Lopez è stata impegnata sul set di "Shotgun Wedding", la nuova fatica cinematografica che la vedrà nuovamente protagonista sul grande schermo. Pochi giorni fa la cantante, attrice, ballerina e imprenditrice ha annunciato il termine delle riprese del film tramite uno scatto in compagnia di Josh Duhamel e Lenny Kravitz che faranno parte del cast. La cantante ha ora attirato grande curiosità per lo scatto condiviso sul profilo Instagram: si trova in studio di registrazione. Jennifer Lopez, classe 1969, sembrerebbe pronta a dare il via a un nuovo capitolo della sua storia musicale. La popstar non ha rilasciato ulteriori informazioni suscitando così nei fan numerosi interrogativi, non resta altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.

