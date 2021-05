Eurovision 2021, sul palco anche l'italiana Senhit

I Maneskin, cioè, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, non sono gli unici artisti italiani in gara alla manifestazione. L’evento, infatti, conta anche della partecipazione di Senhit, cantante italiana di origini eritree in gara all'Eurovision Song Contest 2021 in rappresentanza di San Marino. La 41enne artista, nata a Bologna, rappresenta il piccolo stato situato sulle pendici del Monte Titano con il brano “Adrenalina”, canzone in collaborazione con Flo Rida. Dopo alcune voci ricorrenti sulla possibilità di vedere il rapper statunitense affiancare Senhit sul palco dell’Eurovision Song Contest 2021, attraverso un articolo pubblicato sul sito ufficiale della manifestazione, è stato confermato che la cantante si esibirà insieme alla voce di “Whistle”.