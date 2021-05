Gli Aqua sono tornati

"Barbie Girl" e "Doctor Jones" sono hit impossibili da dimenticare. Nel corso degli anni gli Aqua si sono imposti come un fenomeno mediatico senza precedenti scalando le classifiche di tutto il mondo con il loro genere bubble pop che ha influenzato la storia della musica pop. Gli Aqua. dopo la reunion di qualche tempo fa, hanno comunicato lo slittamento delle due date che li avrebbero visti protagonisti in Italia con due formazioni iconiche, ovvero i Vengaboys e gli Eiffel 65.

Questo il messaggio scritto su Instagram: “Attenzione! Purtroppo i promotori dei nostri concerti a Roma e Milano hanno dovuto posticipare ancora una volta i concerti per via delle restrizioni riguardanti il Covid-19. Siamo assolutamente dispiaciuti, ma ciò farà soltanto si che la festa sia ancora migliore nel 2022. Ci vediamo il prossimo anno”. Le date di Roma e Milano sono quindi state sposate al mese di luglio, l’appuntamento nella città Eterna è previsto per il 2 luglio all’Ippodromo delle Capannelle, mentre quello meneghino per il giorno successivo all’Ippodromo Snai San Siro, sempre nel 2022.