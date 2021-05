Eurovision 2021, i Maneskin: "Siamo pronti alla finalissima"

"Siamo pronti alla finalissima. Siamo orgogliosi di rappresentare il nostro Paese", dicono Damiano, Thomas, Ethan e Victoria. Si svolge domani sera la finale di Eurovision Song Contest 2021, in diretta da Rotterdam: si potrà vedere dalle 20.40 in diretta su Rai1. Oggi si è svolta la presentazione italiana con i Maneskin a commentare scaramanticamente lo status di favoriti: "Faremo come a Sanremo: non succede, ma se succede..." dicono. Giusto ieri sono arrivati gli endorsement di Little Steven, il chitarrista di Bruce Springsteen e pure dell'autorevole Guardian che ha definito Damiano "sensually badass" e la band perfetta per "una copertina dell'NME del 2003".

Nel corso della finale si esibiranno 26 cantanti, divisi in due manche. Sei i finalisti di diritto: Francia, Germania, Italia, Inghilterra, Spagna e Olanda, Paese ospitante. Si esibiranno anche i 10 cantanti-paesi che sono riusciti a superare le due semifinali di martedì e giovedì. L'ordine di collocazioni nelle due manche e di uscita è stato sorteggiato: la seconda parte, più vicina all'apertura del televoto, è considerata la più importante. I Maneskin usciranno per terz'ultimi.

Questo l'ordine di uscita:

1. Cipro / Elena Tsagrinou - El Diablo

2. Albania / Anxhela Peristeri - Karma

3. Israele / Eden Alene - Set Me Free

4. Belgio / Hooverphonic - The Wrong Place

5. Russia / Manizha - Russian Woman

6. Malta / Destiny - Je Me Casse

7. Portogallo / The Black Mamba - Love Is On My Side

8. Serbia / Hurricane - Loco Loco

9. Inghilterra / James Newman - Embers

10. Grecia / Stefania - Last Dance

11. Svizzera / Gjon's Tears - Tout l'Univers

12. Islanda / Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ - 10 Years

13. Spagna / Blas Cantó - Voy A Querdarme

14. Moldovia / Natalia Gordienko - SUGAR

15. Germania / Jendrik - I Don't Feel Hate

16. Finlandia / Blind Channel - Dark Side

17. Bulgaria / Victoria - Growing Up is Getting Old

18. Lituania / The Roop - Discoteque

19. Ukraina / Go_A - Shum

20. Francia / Barbara Pravi - Voilà

21. Azerbaijan / Efendi - Mata Hari

22. Norvegia / TIX - Fallen Angel

23. Olanda / Jeangu Macrooy - Birth of a New Age

24. Italia / Maneskin - Zitti E Buoni

25. Svezia / Tusse - Voices

26. San Marino / Senhit - Adrenalina