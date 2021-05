Olivia Rodrigo racconta il suo primo album "Sour"

A proposito della scelta di intitolare il suo primo album "Sour", che in italiano si traduce in "aspro", Olivia Rodrigo ha spiegato: "Sono affascinata dall’idea che una relazione possa diventare insopportabile. Una persona che hai tanto amato e a cui hai raccontato tutti i tuoi segreti può diventare la persona più insopportabile. Per me lo scopo della musica è prendere tutte queste emozioni complicate e portarle fuori cosi da far sentire le persone accolte, viste".

La nuova stella del pop statunitense ha raccontato che una delle soddisfazioni maggiori della sua vita è toccare direttamente le parti più profonde del dolore: "Non c’è nulla di meglio che sedersi al pianoforte della mia camera e scrivere una canzone davvero triste. È davvero la mia cosa preferita, è davvero di grande ispirazione vedere come la mia musica ha impatto sulle persone e forse può aiutarle a sentirsi meno sole."