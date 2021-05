Maneskin, la vittoria: ecco come ha reagito la stampa straniera

Il The Guardian aveva definito Damiano "sensually badass" e la band perfetta per "una copertina dell'NME del 2003". A questi si sommavano gli endorsement di Little Steven, chitarrista di Bruce Springsteen, e di Vasco Rossi, che durante la finale dell'Eurovision ha tifato per la band romana. Non è finita: NME, una delle bibbie della stampa musicale non solo inglese, parla di "undeniable rock stomper", ovvero un brano rock che picchia duro e che ricorda i Franz Ferdinand. Anche il New York Times ha seguito la manifestazione, con un inviato a Rotterdam: quest'anno c'è stata molta più attenzione alla manifestazione, in America. Giudizio un po' più soft, ma sempre molto positivo. Ovviamente la stampa francese non ha preso per nulla bene la vittoria.

Breaking News: Italy won the Eurovision Song Contest, one of the first major global cultural events to be held since the coronavirus pandemic hit. https://t.co/hzKITCQWwG — The New York Times (@nytimes) May 22, 2021