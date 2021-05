Lady Gaga ha svelato come è nata "Born This Way"

Era il 23 maggio 2011 quando usciva in tutto il mondo "Born This Way", secondo album in studio di Lady Gaga che l'avrebbe consacrata come nuova regina del pop. In occasione del decimo anniversario della pubblicazione del disco, a Mother Monster sono state consegnate le chiavi della città di West Hollywood dalla sindaca Lindsey P. Horvath, che ha anche istituito il 23 maggio come "Born This Way Day". Per la cerimonia di premiazione, alla quale Gaga ha partecipato in presenza, Robertson Boulevard è stata dipinta con la bandiera della comunità LGBTQIA +.

Dopo i festeggiamenti, Lady Gaga ha scritto un post sui suoi account social in cui spiega chi è stata la sua fonte di ispirazione per "Born This Way". "Il mio album e la mia canzone 'Born This Way' sono stati ispirati da Carl Bean, un attivista religioso gay di colore che predicava, cantava e scriveva sull'essere 'nati così' - scrive l'artista - In particolare, i suoi primi lavori risalgono al 1975, 11 anni prima che io nascessi. Vi ringrazio per questi 10 anni di amore implacabile, di coraggio e di motivazione per cui cantare. Tutti possiamo provare gioia, perché meritiamo gioia. Perché meritiamo il diritto di ispirare tolleranza, accettazione e libertà per tutti."