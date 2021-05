Eminem e Post Malone stanno per pubblicare una canzone insieme? Sarebbe clamoroso. A far sognare i fan è stato il videomaker Cole Bennett - che ha lavorato con Marshal Mathers nei video di "Godzilla" e "GNAT" - postando un indizio sulle sue Instagram Stories. L'immagine, poi rimossa, ritraeva un bastone giallo con una grafica di filo spinato nero, un oggetto che si dice provenga dal Posty Fest di Post Malone. La stessa grafica del post appare anche nell'artwork del album del 2018 "Beerbongs & Bentleys". La story condivisa da Cole Bennet è stata ripresa su Twitter da diversi fan account. Il rapper di "Circles" ha più volte raccontato che nel 2019 avevano tentato di incidere qualcosa insieme, ma poi non si è concretizzata a causa di "tempi contrastanti". Sta per arrivare qualche cosa di epico?

Eminem feat. Post Malone!? pic.twitter.com/mbHFvplmEp — BOOK OF SHADY (@BookOfShady) May 24, 2021