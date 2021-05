Marco Carta pronto per le nozze: "Sposerò il mio compagno e poi vorrei un figlio"

Il suo trionfo ad "Amici" risale al 2008. Da allora Marco Carta di strada ne ha fatta molta, sia professionalmente sia nella sua vita privata. Nove album, una vittoria a Sanremo, nel 2009, l'incontro con Sirio Campedelli, suo compagno da sette anni, il coming out nel salotto di Barbara d'Urso nel 2018 e quel furto di magliette alla Rinascente di Milano, da cui è stato assolto. Adesso, mentre esce il suo nuovo singolo "Mala Suerte", l'artista sardo si racconta a "Vanity Fair" dicendo: "Mi piacerebbe molto sposarmi, e di certo lo farò. Prima, però, vorrei si esaurisse l’emergenza sanitaria...". E poi confessa il suo desiderio di paternità: "Mi piacerebbe adottare e mi piacerebbe mettere al mondo un figlio con un utero in affitto". Il cantante non ha dubbi, finita la pandemia, farà il grande passo insieme a Sirio: "Vorrei ricordarmi il giorno delle mie nozze per tutta la vita, festeggiare con gli amici e una serenità che sia vera e totalizzante".

