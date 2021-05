Beyoncé, la mamma: "Mia figlia sta lavorando su qualche cosa di pazzesco"

La mamma di Beyoncé ha partecipato ai Billboard Music Awards 2021 per consegnare il premio Change Maker a Trae the Truth e, durante un'intervista nel backstage, ha rivelato che Queen B sta preparando qualcosa di speciale in questo momento. "Mia figlia è impegnata a lavorare su qualcosa di entusiasmante, come al solito", ha detto Tina ai microfoni di StageRightSecret."Anzi tutte e due...tre le mie figlie sono al lavoro su qualcosa" ha aggiunto, riferendosi a Solange Knowles e alla BFF di Beyoncé, Kelly Rowland.

Nell'ultimo anno, Beyoncé ha pubblicato l'album visivo "Black Is King", ha partecipato al remix di "Savage" di Megan Thee Stallion, ha lanciato una nuova partnership tra il suo brand sportivo Ivy Park e il colosso Adidas e si è prodigata nel sostenere diverse cause benefiche. A inizio 2021, l'abbiamo vista scrivere la storia diventando l'artista ad aver vinto più Grammy in assoluto, con un totale di 28.