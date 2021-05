Salmo, riprogrammate le date negli stadi nel 2022

Salmo annuncia il posticipo della data di Milano allo Stadio San Siro, inizialmente prevista il 12 luglio 2021, al 6 luglio 2022, e la data zero di Bibione (VE) allo Stadio Comunale del 7 luglio 2021 al 3 luglio 2022. Entrambe le date sono prodotte e organizzate da Vivo Concerti. I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date, maggiori informazioni sul sito www.vivoconcerti.com

Chi non intende usufruire del biglietto già acquistato, come da normativa ha tempo fino al 27 giugno per presentare su ticketone, un’istanza di rimborso alla quale corrisponderà l’emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto. In alternativa, è sempre possibile rivendere il proprio titolo d'ingresso su Fansale, il mercato ticketOne per lo scambio di biglietti.

Sono due concerti attesissimi dai fan in cui il rapper sardo, sicuramente, presenterà delle sorprese. A cominciare dal nuovo album, che sarebbe dovuto uscire quest'anno, ma bloccato, come tanti altri, dalla pandemia. "Vi ringrazio per l’assidua richiesta ma non farò uscire nessun album in questo periodo. Purtroppo pubblicare un album in questo momento è come sparare sott’acqua! I live sono estremante importanti per la diffusione di nuova musica. Però posso dirvi che ci sto lavorando ma non ditelo a nessuno". Con queste parole scritte su Instagram Salmo aveva voluto chiarire la sua posizione riguardo il possibile rilascio di un nuovo disco fra il 2020 e il 2021 e riaccendere l'attenzione su quanto i concerti siano fondamentali per chi fa musica. Superata la crisi e riprogrammati i live, Salmo ora è pronto a tornare.