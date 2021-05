Fedez e tha Supreme, ascolta "No Game Freestyle"

"No Game Freestyle" è il titolo della collaborazione di Fedez con tha Supreme su produzione di Young Miles. Nelle scorse ore il rapper ha pubblicato il nuovo brano che segna il suo ritorno al rap dopo "Chiamami per nome" con cui ha conquistato la medaglia d’argento insieme a Francesca Michielin sul palco della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Il video originale, che si sarebbe dovuto ispirare all'immaginario di GTA, però, è stato bloccato. Il rapper non ha fornito ulteriori dettagli in merito a quale sia il problema, ma presumibilmente potrebbe trattarsi di una questione relativa al copyright. Ricordiamo che Grand Theft Auto V è un titolo sviluppato da Rockstar North e pubblicato da Rockstar Games. Potete ascoltare il brano qui sotto: