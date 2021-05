Michielin, Samuel e il mostro della laguna: ecco il video di "Cinema"

Il video di “Cinema” si apre all’interno della maestosa laguna veneziana in cui i due protagonisti, Samuel e Francesca Michielin, come due attori, stanno per fare il loro ingresso sul Red Carpet della Mostra del Cinema. Ma non ci sarà nessuno ad accoglierli. Come in tutti i film che si rispettino anche qui troviamo uno “spaventoso” antagonista, che seguirà in maniera non poco sospetta i nostri protagonisti nel loro suggestivo giro della splendida città, un giro che si concluderà nel modo in cui tutti ci auguriamo, ricominciando a ballare. L'alter ego è il mostro della laguna, storica figura del cinema horror, che però in questo caso ha delle grandi doti da ballerino.

Samuel racconta: "Cinema è una canzone che parla di quello che ho vissuto durante la pandemia. Ho passato molto tempo a rivedere i film che mi hanno in qualche modo formato, costruito dal punto di vista artistico e umano. Adesso c’è una luce che ci fa vedere la fine del tunnel, la stiamo percorrendo e speriamo prima possibile di tornare a “saltare”. Gli fa eco Francesca Michielin che sottolinea: “Un giorno mi è arrivato questo pezzo bomba, con la richiesta da parte di Samuel di cantare insieme il brano. Non ci potevo credere perché la canzone è bellissima, è nato tutto molto velocemente”.