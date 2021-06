Mahmood, nel nuovo album duetterà con Woodkid

Mahmood ha svelato la tracklist e i featuring del suo nuovo album, “Ghettolimpo”, questo il titolo del secondo lavoro del cantautore, che uscirà l’11 giugno. Il vincitore di Sanremo 2019 con la hit “Soldi” torna con 14 tracce, anticipate da “Rapide”, “Dorado” con Sfera Ebbasta e Feid, “Inuyasha”, “Zero” e “Klan”. A questi si aggiungono le collaborazioni con Elisa e Woodkid. Non è un album intriso di feat e questo non può che essere un segnale positivo vista la tendenza a realizzare dischi con decine di collaborazioni, spesso ininfluenti. Quella che sta incuriosendo di più i fan è senz’altro quella con Woodkid, nome di livello internazionale che, grazie alla sue elettronica raffinata, ha lavorato con artisti di altissimo livello come Katy Perry, Taylor Swift e Lana Del Rey.

