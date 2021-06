Elettra Lamborghini è tornata con una pistola fumante

Come da qualche anno a questa parte, non può essere estate senza una canzone di Elettra Lamborghini. La Twerking Queen nazionale ha appena annunciato l'uscita del nuovo singolo "Pistolero": disponibile da venerdì 4 giugno, si prospetta essere uno dei tormentoni estivi 2021. Con "Pistolero" Elettra sfodera un brano che ci farà compagnia durante le vacanze. Il ritornello ha tutte le carte in regola per entrarci in testa e non lasciarci più: "Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero / sai già dove mirare, amore criminale." "Pistolero" arriva a un anno esatto da "La Isla", summer hit 2020 di Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri.

