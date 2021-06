Miley Cyrus terrà un concerto in streaming "multi strato"

Un concerto "multi strato" dalle 20.30 ore italiane su YouTube. Il 10 giugno, in un live virtuale masterizzato con suono 8D, Miley Cyrus si esibirà in "Miley In Layers", una collaborazione tra la cantante e il celebre gelato Magnum prodotto dalla Unilever. In quella che gli addetti stampa della multinazionale dei prodotti di largo consumo hanno definito una "esperienza virtuale immersiva in 8D", Miley Cyrus proporrà - oltre a pezzi tratti dal suo ultimo album "Plastic Hearts" - una cover di "Midas Touch", un successo targato Midnight Star degli anni '80 riconfigurato per l'occasione come "Miley's Touch".

Nello spiegare il senso della collaborazione con la nota marca, l'artista ha dichiarato: "Il più grande super-potere di cui disponiamo è la nostra individualità. Man mano che evolvevo come artista, ho avuto modo di esplorare i diversi strati che mi costituiscono e cosa mi dà piacere - che io stia scrivendo, in studio, esibendomi sul palco per migliaia di fans o indossando qualcosa che mi fa sentire emancipata. Il mio più grande piacere della vita è la musica e sono elettrizzata dal potermi esibire per tutti voi in 8D. Spero che questa campagna con il Magnum ispiri chiunque a dedicarsi ai propri strati e a perseguire con orgoglio qualsiasi cosa che dia loro piacere".