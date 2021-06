Billie Eilish senza freni nel nuovo video "Lost Cause"

"Lost Cause" è il nuovissimo video di Billie Eilish. Nuovo è anche il singolo che promuove e che ce la presenta, una volta di più, cambiata e maturata. La cantante losangelina ha infatti ormai dismesso gli ingombranti abiti da fly girl che fino al 2020 ne celavano le forme, per esporsi finalmente con confidenza e sicurezza. Nel video Billie partecipa ad una specie di pigiama party tutto al femminile, nel quale si scherza, si ride e ci si dà al twerking libero.

"Lost Cause" è un’altra canzone del nuovo disco di Billie Eilish, intitolato "Happier Than Ever" e in uscita il 30 luglio 2021. Altri brani già “svelati” della tracklist sono My Future, Therefore I Am e Your Power, usciti in quest’ordine tra il 2020 e quest’anno. Il disco conterrà ben sedici nuove tracce e sarà prodotto, naturalmente, da Finneas.