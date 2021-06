I Maneskin e quel primo contatto con Miley Cyrus

La vittoria dei Maneskin ha fatto il giro del mondo, è finita su tutti i siti e giornali stranieri e non solo. "Zitti e Buoni" (brano certificato doppio platino) segna un record su Spotify: è il primo brano italiano con più stream di sempre con quasi 4 milioni di ascolti in 24 ore. Per la prima volta il brano si classifica fra le prime posizioni delle Spotify Top 50 in molti paesi. Non c'è da stupirsi quindi se alcune star internazionali stanno iniziando a interessarsi alla band romana. Non hanno mai fatto mistero di ammirare Miley Cyrus e anche durante la settimana dell'Eurovison, Damiano ha confessato di sognare una collaborazione con la popstar. Detto, fatto: Miley ha cominciato a seguire i Maneskin su Instagram mandando i fan del gruppo in delirio tanto che la notizia è finita in trend topic. C'è chi spera infatti in una collaborazione, una cosa è certa: i primi segnali ci sono. E i Maneskin sono sempre più internazionali.