Robbie Williams completamente pelato

Robbie Williams ha un nuovo look, l'ideale per l'estate. E deve ringraziare la moglie Ayda Field. L'attrice americana ha mostrato la trasformazione del cantante in un video condiviso su Instagram. Ayda mostra un rasoio elettrico mentre è in piedi accanto al marito, che sfoggia i capelli lunghi. Quindi si mette all'opera finché Robbie non è completamente calvo. "Robbie è tutto o niente, in questo caso è niente", scrive la moglie su Ig. "Ah, è di nuovo come un Robbie degli anni '90!", scrive un follower; "Sembra molto più giovane ora!", commenta un altro fan. Ayda, 42 anni, e Robbie, che si sono sposati nel 2010, sono genitori di quattro figli: Teddy, otto anni, Coco di due anni, Charlie, sei e Beau di un anno.

