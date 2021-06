Jennifer Lopez, nuove foto confermano il ritorno di fiamma con Ben Affleck

Un nuovo avvistamento si aggiunge agli indizi e sembra confermare il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Le due star sono state paparazzate mentre andavano a cena insieme a West Hollywood e nelle foto si vedono mentre camminano abbracciati e a un certo punto lei appoggia la testa sulla spalla di lui. PageSix racconta anche che sono stati visti mentre si tenevano per mano, mentre si dirigevano verso il nuovo ristorante del famoso chef Wolfgang Puck all'interno del Pendry Hotel di Los Angeles. Ma è già da inizio maggio si vocifera che Jennifer Lopez e Ben Affleck possano essere tornati insieme, complice soprattutto un avvistamento in vacanza in Montana. I Bennifer erano stati una coppia tra il 2002 e il 2004.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da showbuzz.hr (@showbuzzhr)