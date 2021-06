Madonna non vuole più cantare alcune delle sue hit più famose

Lo ha spiegato più volte, anche recentemente. Alcuni ponti con il passato proprio non li vuole ricostruire. Una delle canzoni che Madonna non intende più proporre dal vivo è "Like a Virgin", uno dei grandi classici del suo repertorio. Songfacts riporta che la signora Ciccone ha eseguito questa canzone per la prima volta agli MTV Video Music Awards nel 1984. "Indossando un abito da sposa e una fibbia della cintura che diceva "Boy Toy", ne cantò una versione sensuale, finendo simulando un orgasmo".

In una intervista rilasciata a Today disse che: "Non sono sicura di poter cantare ancora "Holiday" o "Like a Virgin". Non posso. A meno che qualcuno non mi paghi 30 milioni di dollari". Al quotidiano The Times rivelò: "Se sono in automobile oppure vado in un ristorante. Sono da qualche parte e una delle mie canzoni inizia a suonare, penso, 'Ugh'. Probabilmente perché l'ho già dovuta ascoltare cinque miliardi di volte e voglio sfuggire a questa cosa".